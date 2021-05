Coronavirus in Toscana, Giani: "I nuovi casi sono 319"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 319 su 19.667 test di cui 10.609 tamponi molecolari e 9.058 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,3% sulle prime diagnosi)". Il presidente della Toscana Eugenio Giani, come di consueto su Facebook, anticipa il dato complessivo dei nuovi contagi da Coronavirus per oggi, 27 maggio.

Sulla campagna vaccinale aggiunge che ieri sono state "somministrate oltre 34mila dosi, più vaccini arrivano e più rapidamente li distribuiamo! Vaccini attualmente somministrati: 1.990.521".