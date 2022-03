Anticipazioni dati Covid in Toscana 16 marzo 2022

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, come di consueto, ha pubblicato sui propri canali social i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Oggi, 16 marzo, i nuovi casi registrati in Toscana sono 5.203 su 30.993 test di cui 7.861 tamponi molecolari e 23.132 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79% (59,4% sulle prime diagnosi). In Provincia di Pisa i nuovi casi sono stati 557.

I vaccini attualmente somministrati: 8.751.947, di cui 2.328.346 dosi booster.