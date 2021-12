Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 1.227

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Venerdì 17 dicembre sono stati registrati 1.227 nuovi casi su 41.539 test, di cui 13.234 tamponi molecolari e 28.305 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi).

Il governatore fa anche il punto della situazione sulla campagna vaccinale e sul quadro epidemiologico: "In Toscana abbiamo somministrato 6.723.071 vaccini, 3 milioni e 89mila persone sono vaccinate con prima dose, l'84% di tutta la popolazione". "Nell'ultima settimana abbiamo registrato più di 25mila prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni - prosegue Giani - già il 12% del totale. Sempre nello stesso periodo sono state 130mila le prenotazioni di dosi booster, 822mila quelle già somministrate in totale. 1.500 toscani hanno ricevuto ieri la prima dose". Giani conclude: "L'incidenza regionale degli ultimi 7 giotni è 180 casi ogni 100mila abitanti, per l'età 0-11 è 393. Da settimane i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia, ora non abbassiamo la guardia".