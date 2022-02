Coronavirus in Toscana: 7.758 nuovi casi

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, come di consueto, comunica i primi dati giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Mercoledì 2 febbraio i nuovi casi registrati in Toscana sono 7.758 su 60.475 test di cui 15.587 tamponi molecolari e 44.888 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (67,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 828 nuovi casi.

I vaccini attualmente somministrati sono stati 8.268.910. Numeri positivi, come sottolinea Giani: "Più di due milioni di toscani hanno ricevuto la terza dose, avanti tutta!".