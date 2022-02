Coronavirus in Toscana: 1.316 nuovi casi, meno di 100 nel pisano

Dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, arrivano anche stamani 21 febbraio i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia in Toscana. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Toscana 1.316 casi su 11.630 test, di cui 5.157 tamponi molecolari e 6.473 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,32% (47,3% sulle prime diagnosi).3.050 nuovi casi su 29.163 test complessivi, dei quali 8.647 tamponi molecolari e 20.516 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,46% (55,3% sulle prime diagnosi).

In provincia di Pisa sono segnalati 97 nuovi casi. Vaccini attualmente somministrati: 8.602.604, di cui 2.293.485 dosi booster.