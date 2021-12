Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 2.038

Arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani i primi aggiornamenti giornalieri dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 22 dicembre sono stati registrati 2.038 nuovi casi su 43.963 test, di cui 16.022 tamponi molecolari e 27.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (15,7% sulle prime diagnosi). "Oggi i nuovi positivi tornano sopra i 2mila casi. E' il momento di essere responsabili e non abbassare la guardia" spiega Giani commentando i nuovi dati.

"In Toscana abbiamo somministrato 6.934.096 vaccini - continua il governatore - 3 milioni e 108mila persone sono vaccinate con prima dose, pari all'84,7% di tutta la popolazione. 2.200 toscani hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino, 1.670 hanno prenotato la prima dose e 22.162 la terza. Abbiamo superato oggi il milione di terze dosi somministrate: siamo la prima regione anche per le dosi booster. Nell'ultima settimana inoltre sono più di 6mila i vaccini somministrati ai bambini dai 5 agli 11 anni".