Anticipazioni dati Covid in Toscana 30 maggio 2022

Dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani arrivano, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Lunedì 30 maggio sono stati registrati 320 nuovi casi su 3.335 test complessivi, dei quali 647 tamponi molecolari e 2.688 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,6% (50,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 42 nuovi positivi.

Continua il calo di tutti gli indicatori del contagio. Una settimana fa erano stati registrati 450 nuovi casi su circa 3.800 test complessivi: il tasso di positività era dell'11,63%, molto più alto di quello odierno. Anche la percentuale delle prime diagnosi era più alta: oltre il 53% rispetto al 50,9% di oggi. L'incremento settimanale dei nuovi casi oggi si attesta sul -25,9%: ieri era -25,3%, due giorni fa -29,1%. Continua a scendere anche l'incidenza: oggi è di 214 casi ogni centomila abitanti, ieri era 218, una settimana fa 289. La campagna vaccinale, infine, ha raggiunto quota 8.978.020 dosi antiCovid somministrate.