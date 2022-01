Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 17.286

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 6 gennaio sono stati registrati 17.286 nuovi casi su 75.524 test, di cui 22.889 tamponi molecolari e 52.635 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,89% (75,4% sulle prime diagnosi). Per quel che concerne il nostro territorio, nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono stati registrati 2.076 nuovi casi.

La campagna vaccinale ha raggiunto i 7.288.914 di dosi antiCovid somministrate, pari al 98,1% di quelle attualmente a disposizione in Toscana. A corredo di questo dato, Giani evidenzia anche la differenza di rischio di finire in terapia intensiva se ad essere contagiati sono soggetti vaccinati o non vaccinati. Nel periodo 27 dicembre-2 gennaio nella nostra regione il tasso di ingresso in terapia intensiva per milione di abitanti tra i non vaccinati è stato di 84. Quello della popolazione vaccinata 6,8: oltre dieci volte inferiore. In Toscana i soggetti vaccinati (tripla dose, doppia o singola) sono 2.944.273; i non vaccinati sono 416.581.