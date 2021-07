Coronavirus in Toscana: 41 nuovi casi

L'anticipazione sul numero dei contagi del presidente regionale Eugenio Giani per il 7 luglio

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, come di consueto, aggiorna suoi nuovi casi Covid in Regione anticipando su Facebook il bollettino di oggi, 7 luglio: "I nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su 9.059 test di cui 5.790 tamponi molecolari e 3.269 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,45% (0,9% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 3.226.560".