Anticipazioni dati Covid in Toscana 9 maggio 2022

Il governatore Eugenio Giani comunica, come di consueto, attraverso i suoi canali social ufficiali i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Lunedì 9 maggio sono stati registrati 750 nuovi casi su 4.917 test complessivi, dei quali 1.304 tamponi molecolari e 3.613 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,25% (64,6% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 101 nuovi positivi.

Prosegue il calo di tutti gli indicatori della curva dei contagi. I valori assoluti registrati oggi sono molto simili a quelli di una settimana fa, quando su un quantitativo praticamente identico di test vennero segnalati 730 nuovi casi. L'incremento della variazione settimanale dei nuovi positivi oggi è -20,8%: ieri era -23,8%, due giorni fa -24,8%. L'incidenza si attesta oggi su 436 casi ogni centomila abitanti: una settimana fa era 551. La campagna vaccinale, infine, tocca quota 8.913.298 dosi antiCovid somministrate.