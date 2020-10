Coronavirus in Toscana: 339 nuovi casi, 71 a Pisa

In Toscana sono 16.612 i casi di positività al Coronavirus, 339 in più rispetto a ieri, 7 ottobre, di cui 192 identificati in corso di tracciamento e 147 da attività di screening. L'età media dei 339 casi odierni è di 42 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 31% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 8% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico.

Delle 339 positività odierne, 24 casi sono riconducibili ad anziani ospiti nella struttura Rsa dove nei giorni scorsi erano emersi già alcuni casi; 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 37% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I casi di positività al Coronavirus

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, in base alla provincia di domicilio o residenza: 4.734 a Firenze (121 in più rispetto a ieri), 1.061 a Prato (25 in più), 1.139 a Pistoia (16 in più), 1.578 a Massa (13 in più), 2.015 a Lucca (27 in più), 1.933 a Pisa (71 in più), 846 a Livorno (16 in più), 1.361 ad Arezzo (26 in più), 746 a Siena (14 in più), 649 a Grosseto (10 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 162, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 127 nella Nord Ovest, 50 nella Sud est.

I casi a Pisa

Nell'Azienda Usl Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 ottobre, secondo quindi il proprio ambito di competenza e le proprie rilevazioni orarie diverse da quelle regionali, i casi sono 119. Nell'area provinciale sono 66: Cascina 7, Pisa 20, San Giuliano Terme 3, Bientina 2, Calcinaia 1, Casciana Terme Lari 1, Lajatico 1, Palaia 3, Ponsacco 4, Pontedera 15, Santa Luce 1, Santa Maria a Monte 5.

Coronavirus in Toscana: isolamento, ricoveri e guariti

Complessivamente, 4.590 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (311 in più rispetto a ieri, più 7,3%). Sono 10.325 (442 in più rispetto a ieri, più 4,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.640, Nord Ovest 4.799, Sud Est 1.886).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 159 (8 in più rispetto a ieri, più 5,3%), 27 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%).

Coronavirus in Toscana: i decessi

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano, quindi, 1.170 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 422 a Firenze, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 180 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 97 a Pisa, 65 a Livorno, 53 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.