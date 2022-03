Anticipazioni dati Covid in Toscana 30 marzo 2022

Il governatore Eugenio Giani comunica direttamente dai canali social ufficiali, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 30 marzo sono stati registrati 4.960 nuovi casi su 32.144 test complessivi, di cui 7.584 tamponi molecolari e 24.560 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,43% (63,4% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 631 nuovi positivi.

Prosegue il rallentamento della curva, entrata adesso in una fase di discesa. Una settimana fa erano stati registrati oltre 5mila nuovi casi su un numero di test complessivo simile a quello analizzato nelle ultime 24 ore. Infatti il tasso di positività era più alto: mercoledì scorso si attestava al 16,18% contro il 15,43% di oggi. Gradualmente sta calando anche il valore delle prime diagnosi: una settimana fa era al 61,6%, oggi è 63,4%. L'incremento dei nuovi positivi negli ultimi sette giorni presenta un andamento decrescente: oggi è -5,6%, ieri -4,5%, due giorni fa -4,1%. Anche l'incidenza scende: adesso si attesta su 906 casi ogni 100mila abitanti, ieri era 914. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 8.813.986 dosi antiCovid somministrate, di cui 2.346.454 dosi booster.