Coronavirus: Toscana in zona arancione, anche il Cuoio

La Toscana, per atto del ministro della Salute Roberto Speranza, rimane in zona arancione anche la prossima settimana. E' la conferma di quanto già emerso nelle ultime ore, anche a seguito delle indicazioni fornite dal presidente del consiglio Mario Draghi, che ha annunciato anche le prossime possibilità di riaperture.

"Sentito lo stesso ministro della Salute - fa sapere la Regione - ritornano in zona arancione, dalle ore 14 di sabato 17 aprile come indicato nell'ultima ordinanza, anche la Città metropolitana di Firenze, la provincia di Prato, i Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto (parte della Provincia di Pisa, ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa), e i Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Radicondoli (compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa)".

Oggi si è riscontrata in Toscana una consistente riduzione dell'occupazione dei posti letto Covid in ospedale con meno 77 posti letto non intensivi e meno 8 posti letto intensivi. Sono contemporaneamente circa 964mila le dosi di vaccino somministrato in Toscana.