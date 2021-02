Coronavirus, l'annuncio di Giani: "Toscana ancora zona gialla"

La Toscana resta zona gialla. Lo ha scritto su Facebook stasera, 5 febbraio, il presidente della Regione Eugenio Giani. "Ho appena parlato con il Ministro Roberto Speranza - ha comunicato - abbiamo concertato che resteremo per la quinta settimana consecutiva in zona gialla, una bella notizia per tutti noi! Un risultato che dimostra la responsabilità e gli sforzi fatti in queste settimane, ma non abbassiamo la guardia".

Avverte Giani: "Senza distanziamento, mascherine sempre indossate e igiene delle mani, i contagi potrebbero portarci dal 15 febbraio in zona arancione. Come Regione siamo impegnati al massimo per la campagna di vaccinazione". Alle porte della Toscana infatti ci sono misure speciali: "Varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione sono state registrate al confine con la regione Umbria, nel comune di Chiusi. Con il sindaco Juri Bettollini abbiamo concordato, in modo preventivo e precauzionale, le misure della zona rossa per una settimana all’interno del territorio municipale da domenica 7 al 14 febbraio".

Incalza il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo: "Non dobbiamo mai abbassare la guardia. L'indice Rt è infatti ancora sotto l'1, ma i casi sono in aumento e per continuare a restare ancora in questa situazione dobbiamo essere più che mai prudenti e responsabili. In attesa di raggiungere l'immunità di gregge attraverso la somministrazione del vaccino e di poter contare sulle cure con gli anticorpi monoclonali, tanto dipende e dipenderà ancora da ciascuno di noi. Fare attenzione significa non proteggere solo noi stessi, ma le persone a cui vogliamo bene e le tante attività economiche che, piano piano, stanno provando a rialzarsi dopo mesi drammatici".