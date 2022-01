Covid, vaccini 5-11 anni: orari e giorni di accesso libero negli hub della provincia di Pisa

Fino al 27 febbraio accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha lanciato la campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica e ha aperto, nelle proprie sedi vaccinali, finestre orarie durante le quali si può accedere liberamente, senza prenotazione, per far fare ai propri figli la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico. Ecco nel dettaglio sedi e orari dell'accesso libero per l’ambito di Pisa e Pontedera.

A partire da giovedì 27 gennaio è possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica nelle seguenti sedi vaccinali:

- Pisa, Hub vaccinale Croce rossa di Ospedaletto, tutti i giorni in orario 14-18;

- Pontedera, Dipartimento della prevenzione (Palazzo Blu), tutti i giorni in orario 18:30-19;

- Volterra, Dipartimento della prevenzione, tutti i giovedì in orario 18:30-19;

- Pomarance, Distretto sanitario, tutti i venerdì in orario 18:30-19.

Il 30 gennaio, all'ospedale di Pontedera, giornata di apertura straordinaria ad accesso libero, (senza prenotazione) per fare la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico in orario 8-13. Ad oggi, dall’inizio della campagna di vaccinazione pediatrica (partita a metà dicembre 2021), nella Zona distretto Pisana il 36,3% della popolazione residente tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino pediatrico, mentre nella Zona Distretto Alta Val di Cecina - Valdera la percentuale è del 28,9%.