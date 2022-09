Coronavirus: vaccini e richiami aperti a tutti dal 4 ottobre

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato oggi, 30 settembre, in conferenza stampa, la possibilità per tutti, anche per chi ha meno di sessant’anni o non rientra tra le categorie dei fragili, di prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid, ovvero la seconda dose di richiamo, a partire da martedì 4 ottobre alle 14 attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana. it.

"Ci sono dosi di vaccino a sufficienza - ha spiegato - già oltre trecentomila sono nei magazzini ed altre ne arriveranno settimanalmente, se necessari". La vaccinazione rimane volontaria, ma l'invito del presidente è a vaccinarsi: contro il Covid ed anche contro l'influenza, in quei casi dove quest'ultimo vaccino è consigliato (vedi il comunicato regionale sulla campagna vaccinale antinfluenzale). Le due vaccinazioni si potranno anche fare contemporaneamente, per chi lo voglia: dai medici di famiglia. Vaccinarsi serve, secondo il presidente, anche a ridurre il rischio di sovraffollamento negli ospedali e nel pronto soccorso.

Negli ultimi due mesi e mezzo, come emerge dalle statistiche giornaliere, la media settimanale dei contagi si è aggirata attorno ai cinquemila casi. "Siamo a venerdì - ha detto Giani - e l’andamento di questa settimana ci porterà a quasi diecimila contagi, dopo tre settimane in cui le infezioni, in modo simile al resto d’Italia, sono risalite".

"Non è più il Covid che faceva tantissimi morti, ma i numeri ci dicono che il virus continua a circolare. Sappiamo che oggi è contrastato da un ampio livello di copertura vaccinale della popolazione e di persone che si sono immunizzate contraendo la malattia. L’infezione nella maggior parte dei casi si risolve in pochi giorni ma questo non deve farci abbassare la guardia o far cessare l’allarme, soprattutto con il sopraggiungere dell’inverno". Conclude quindi Giani: "La consapevolezza che nelle prossime settimane probabilmente, seguendo l’andamento statistico, i contagi cresceranno ulteriormente, rende opportuno un appello a tutti i cittadini toscani (soprattutto ai più fragili e agli over sessanta) a vaccinarsi o a rafforzare la vaccinazione per chi vaccinato già lo è".