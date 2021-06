Coronavirus e variante Delta in Toscana, Giani: "Virus in letargo, sfruttiamo il momento per le vaccinazioni"

Non c'è preoccupazione rilevante in Toscana per la variante Delta del Coronavirus. Lo afferma il presidente Eugenio Giani, a margine di un'inaugurazione: "Devo dire che sono talmente limitati i casi di contagio in Toscana che in questo momento non parlerei di allarme, ma di presa d'atto. Onestamente oggi il Covid nella nostra regione è sostanzialmente in letargo: dobbiamo approfittarne per sviluppare tutto il ciclo delle vaccinazioni".

I numeri: "In questi giorni abbiamo una media di circa 50 casi, rispetto alle centinaia di cui ci eravamo abituati a parlare; siamo arrivati anche a 10mila casi in una settimana". Soddisfa l'andamento della campagna di vaccinazione: "Sono molto contento, perché ormai da più di una settimana abbiamo più di 30mila vaccinati al giorno, che ci consentono di chiudere giugno con un numero superiore ai 900mila. Ormai abbiamo abbondantemente superato il milione sulle seconde dosi, e siamo a circa 2 milioni sulle prime vaccinazioni e abbiamo superato i 3 milioni come vaccinazioni complessive. Di questo passo al 30 settembre potremo parlare di un'immunità di gregge. Di un'opportunità offerta a tutti con un 80% della popolazione che avrà già un ciclo di immunizzazione derivante da vaccinazione".