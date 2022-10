Inaugurato a Staffoli il 'Corrimano Rainbow' per i diritti LGBTQIA+*

Ieri martedì 25 ottobre, alle ore 17 a Staffoli, è stata inaugurata la nuova tinteggiatura del 'Corrimano Rainbow' della scalinata esterna della Palestra Comunale di Santa Croce sull'Arno, situata in via Milano, dipinta con i colori dell'arcobaleno per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del rispetto e dell'inclusione sociale.

Questa iniziativa, curata dall’Assessorato alla Pari Opportunità del Comune, è stata realizzata in collaborazione con la Regione Toscana e con la Rete Ready, la rete italiana delle Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il 'Corrimano Rainbow' fa parte di una serie di interventi legati al 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia.

In occasione dell’inaugurazione, oltre al sindaco Giulia Deidda e all’essessore Nada Braccini, era presente anche Alessandra Nardini, assessore regionale con delega alle politiche di genere e una rappresentanza del Forum e delle associazioni Avis, Pubblica Assistenza e l’Associazione Culturale e Ricreativa di Staffoli.

"Questo corrimano dipinto con i colori arcobaleno appena inaugurato è un progetto importante - dichiara il sindaco Giulia Deidda - che ha alla base un messaggio chiaro: il Comune di Santa Croce sull’Arno è contro l’odio, il pregiudizio e le discriminazioni, soprattutto quelle di genere. Il nostro intento è quello di lasciare segni diffusi sul territorio, che richiamino e sensibilizzino ogni giorno i cittadini e le cittadine a riflettere sull’importanza del rispetto nei confronti di tutte le persone".

L'assessore al sociale Nada Braccini ha sottolineato come "la realizzazione del Corrimano Rainbow si collochi in diretta continuità con quanto già fatto con la precedente Panchina Rainbow inaugurata il 22 giugno 2021. Il rispetto per la diversità in tutte le sue forme e manifestazioni è un impegno che l’amministrazione rinnova e mantiene vivo durante tutto l’arco dell’anno".

"Voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno per il costante impegno contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, un impegno che credo sia un preciso dovere per le istituzioni, a tutti i livelli", dichiara l’Assessora regionale Alessandra Nardini. "Come Regione Toscana siamo orgogliosi di esserci dotati, da anni, di una legge regionale in materia, di essere tra i fondatori della Rete Ready, e di sostenere le Pubbliche Amministrazioni toscane aderenti. Vogliamo una Toscana che sia sempre più terra di diritti, dove ogni persona possa sentirsi libera di essere ciò che è e di amare chi ama. Lavoriamo per destrutturare gli stereotipi di genere e per contrastare discriminazioni e disuguaglianze, promuovendo la cultura del rispetto, della parità e l'educazione alle differenze a partire dalle giovani generazioni".