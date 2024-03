Corsa ciclistica 'Tirreno Adriatico': tutte le modiche agli autobus

Autolinee Toscane informa che in occasione della gara ciclistica '59° Tirreno Adriatico' verranno chiuse al transito veicolare alcune strade, per cui, alcune linee bus tpl in provincia di Pisa saranno subiranno, rallentamenti o modifiche o cancellazioni. Più precisamente il cambio è per martedì 5 marzo 2024 per la Tappa 2 Camaiore – Follonica.

La corsa ciclistica provenendo da Camaiore, impatterà sulle linee extraurbane 80 e 85 dalle ore 11.30 alle ore 12 circa, e successivamente sulle Linee 710, 730, 820 dalle 12 alle 13. Pertanto, le corse di queste linee subiranno rallentamenti dovuti al transito dei ciclisti sulle medesime strade percorse dai bus.

Per mercoledì 6 marzo 2024, Tappa 3 Volterra - Gualdo Tadino, viste le disposizioni concernenti la viabilità e la contestuale chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Volterra, saranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

- il capolinea delle linee Extraurbane dalle ore 6 alle ore 14 sarà spostato in piazza Ginori Conti (interdetta Piazza Martiri);

- linee extraurbane: soppressione di alcune corse della linea 500 e della linea 450;

- linee urbane 1 e 2 di Volterra: ogni corsa soppressa dalle ore 7 alle ore 14.

Il dettaglio delle corse soppresse:

Servizio Linea Descrizione corsa Orario di partenza Orario d'arrivo Extraurbana 500 Pontedera4-Ponsacco-Capannoli- La Rosa-Volterra 06:22 07:39 Extraurbana 500 Pontedera4-Ponsacco-Capannoli- La Rosa-Volterra 06:22 07:39 Extraurbana 500 Pontedera4-Ponsacco-Pons. Rimembranza-Capannoli-La Rosa-Volterra 06:27 07:45 Extraurbana 500 Extraurbana 500 Volterra-La Rosa-Capannoli-Ponsacco- Pontedera 13:05 14:23 Extraurbana 500 Volterra-La Rosa-Capannoli-Ponsacco- Pontedera 13:05 14:23 Extraurbana 450 La Rosa-Casanova-Terricciola- Soiana-Santopietro-Capannoli- Ponsacco-Pontedera 14:55 15:59 Urbano Volterra Linea 1 Carducci-piazza XX Settembre-S. Giusto 07:03 07:11 Urbano Volterra Linea 1 S. Giusto-piazza Martiri-Carducci-pronto soccorso-piazza Amidei 07:11 07:30 Urbano Volterra Linea 1 Vill.scuole -S. Giusto 07:44 07:47 Urbano Volterra Linea 1 S. Giusto-piazza Martiri-Carducci-pronto soccorso 07:47 08:01 Urbano Volterra Linea 1 Medicina-Carducci-piazza XX Settembre-S. Giusto 08:30 08:43 Urbano Volterra Linea 1 S. Giusto-piazza Martiri-Carducci-pronto soccorso-Medicina 08:43 09:00 Urbano Volterra Linea 1 piazza Amidei-pronto soccorso-Carducci-piazza XX Settembre- S. Giusto 09:35 09:50 Urbano Volterra Linea 1 S. Giusto-piazza Martiri-Carducci-pronto soccorso 09:50 10:04 Urbano Volterra Linea 1 piazza Amidei-pronto soccorso-Carducci-piazza XX Settembre-S. Giusto-cimitero 10:28 10:50 Urbano Volterra Linea 1 Cimitero-piazza Martiri-Ginori Conti 10:51 11:02 Urbano Volterra Linea 1 Carducci-piazza XX Settembre-cimitero 11:35 11:41 Urbano Volterra Linea 1 Cimitero-S. Giusto-piazza Martiri-Carducci-pronto soccorso-Medicina 11:42 12:05 Urbano Volterra Linea 1 Ospedale spaccio-Monumenti-S. Giusto 12:52 13:02 Urbano Volterra Linea 1 S. Giusto-piazza Martiri-Garibaldi 13:02 13:13 Urbano Volterra Linea 1 Medicina-S. Girolamo-Carducci-piazza Martiri 13:31 13:40 Urbano Volterra Linea 2 piazza Amidei-Carducci-Colombaie 07:30 07:36 Urbano Volterra Linea 2 Colombaie-Cappuccini-Vill. scuole (S. Giusto) 07:36 07:44 Urbano Volterra Linea 2 pronto soccorso-Carducci-Colombaie 08:01 08:07 Urbano Volterra Linea 2 Colombaie-Cappuccini-Carducci- piazza Martiri-Carducci-pronto soccorso-S. Girolamo-Medicina 08:07 08:28 Urbano Volterra Linea 2 Medicina-Carducci-Cappuccini- COOP-Colombaie 09:01 09:14 Urbano Volterra Linea 2 Colombaie-Carducci-piazza Martiri-Carducci-piazza Amidei 09:14 09:27 Urbano Volterra Linea 2 Pronto soccorso-Carducci-COOP- Colombaie 10:04 10:11 Urbano Volterra Linea 2 Colombaie-Cappuccini-Carducci- piazza Martiri-Carducci-piazza Amidei 10:11 10:28 Urbano Volterra Linea 2 Medicina-Carducci-COOP- Colombaie 12:06 12:15 Urbano Volterra Linea 2 Colombaie-Cappuccini-Carducci- piazza Martiri 12:15 12:26 Urbano Volterra Linea 2 Garibaldi-Colombaie 13:13 13:16 Urbano Volterra Linea 2 Colombaie-Cappuccini-pronto soccorso-Medicina 13:16 13:31

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).