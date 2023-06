Grande successo per l'iniziativa 'Corsa contro la fame', progetto disciplinare che ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti verso le tematiche sociali. Alla mattina hanno assistito circa trecento familiari e sono intervenuti il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, l’assessore all’istruzione Lara Ceccarelli e l’assessore allo sport Roberta Paolicchi.

L'evento ha visto genitori e familiari che si sono impegnati ad effettuare una donazione per ogni giro di pista compiuto dai bambini delle classi prime, seconde e terze (che hanno percorso un giro) e le classi quarte e quinte (due giri). Tutti i bambini e le bambine insieme ad insegnanti e dirigente scolastico hanno poi realizzato un giro aggiuntivo. Al termine della corsa, dopo un breve intervallo, le classi quinte per un totale di circa 150 bambine e bambini, hanno cantato la canzone 'La Vita è Bella' su base registrata dal maestro Francesco Ferretti e su coreografia della maestra Maria Chiara Saggese. All’esibizione delle classi quinte è stata eseguita la canzone 'Supereroi' cantata da tutti i 520 bambini e bambine dell’Istituto, coreografata dalla maestra Saggese e coordinata da 9 maestre dei vari plessi. A seguire, le quinte si sono poi recate a San Giuliano Terme per seguire i lavori del Consiglio comunale aperto al pubblico. Le classi sono state impegnate in un laboratorio di danze popolari, di canto, di coreutica e di attività ludico motorie.

"Questa attività rientra in un progetto più ampio di continuità orizzontale tra le scuole del 'Niccolini', un comprensivo con plessi dispersi su un territorio piuttosto vasto, nel quale è complicato realizzare attività comuni per motivi didattici e logistici - ha affermato il dirigente scolastico Alessandro Benetti - la manifestazione delle scuole primarie, seguita alla festa delle scuole dell’infanzia tenutasi il 31 maggio al parco della pace a Pontasserchio, da un lato dà il senso dell’impegno della scuola e della capacità del corpo docente di coordinarsi in un’attività complessa, con il coinvolgimento di un considerevole numero di alunni, docenti e genitori, dall’altro crea senso di comunità tra i docenti ma soprattutto tra le alunne e gli alunni della scuola che non si rendono conto di far parte di una realtà ben più grande di quella del loro plesso e hanno avuto modo di conoscersi e divertirsi insieme. Il risultato è stata una grande festa che ha il sapore di una rinascita dopo i tre anni delle limitazioni per l’emergenza Covid".

"Mettere insieme l'attività scolastica, sportiva e sociale è quanto di meglio si possa chiedere ad una comunità - hanno ricordato Ceccarelli e Paolicchi -implementeremo questo tipo di iniziative che stanno dando buoni frutti e aiutano a creare nuove connessioni per un territorio molto diffuso, tra frazioni e località, come San Giuliano Terme".

"Ci tengo a ringraziare dirigente scolastico, docenti, genitori e le scolaresche per aver onorato un progetto ed un tema così importante come la scarsità di cibo - ha detto Di Maio - sono iniziative dal molteplice valore sociale, prima di tutto perché mettono in connessione bambini e bambine di scuole diverse che possono così conoscersi e fare amicizia. Dopo le restrizioni pandemiche, eventi del genere sono ossigeno per il benessere della collettività".