Al via i corsi gratuiti per la formazione su raccolta e consumo consapevole dei funghi. Si tratta di una iniziativa organizzata dalla Regione e gestita, a Pontedera, dal gruppo micologico locale Antonio Vichi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Ogni corso si articola in tre serate di due ore ciascuno per sei ore complessive. I tre corsi si svolgeranno nei mesi di novembre (si parte lunedì 20), dicembre e gennaio. I partecipanti avranno il rilascio di un attestato di frequenza e lo scopo è quello di fornire una formazione propedeutica su ecologia, micologia e normative del settore, attuando politiche di prevenzione e sensibilizzazione.

La sede sarà quella dei locali Utel di via della Stazione Vecchia. "Formazione e informazione sulla corretta raccolta dei funghi - spiega l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli - per evitare rischi ed eventuali criticità". Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al gruppo micologico Pontedera, email: info@ambpontedera.it.