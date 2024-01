Santa Croce sull'Arno: arrivano i corsi di inglese nella biblioteca comunale

Tre corsi di lingua inglese per vari livelli. Si terranno da fine gennaio alla Biblioteca Comunale 'Adrio Puccini' di Santa Croce sull’Arno: organizzati dal Comune di Santa Croce sull'Arno, sono gestiti da Nkey, e tenuti da insegnanti esperti qualificati Celta. Ogni corso avrà la durata di 40 ore (20 lezioni di 2 ore ciascuna).

Ecco le proposte nello specifico:

- Start up, corso base per chi si avvicina per la prima volta o quasi alla lingua inglese: inizio giovedì 25 gennaio dalle 20.45 alle 22.45.

- Speak up 1, corso per chi desidera approfondire le basi grammaticali già acquisite e iniziare a conversare: inizio lunedì 22 gennaio dalle 20.45 alle 22.45.

- Speak up 2, corso per chi desidera perfezionare le conoscenze linguistiche già acquisite e la capacità di conversare: inizio da mercoledì 24 gennaio dalle 20.45 alle 22.45.

Accedendo al sito www.academynkey.it/test è possibile verificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese per iscriversi al corso più adatto. Le iscrizioni sono scattate lunedì 8 gennaio alla Biblioteca comunale 'Adrio Puccini'.

Per le lezioni è richiesto un contributo totale di 100 euro (10 euro all’iscrizione, rimborsabili in caso di rinuncia entro il 3 febbraio e 90 euro da saldare entro il mese di gennaio). I residenti nel Comune di Santa Croce sull’Arno avranno la precedenza nelle iscrizioni fino a sabato 13 gennaio. Per informazioni telefono 0571 30642 - 0571 389850; mail biblioteca@comune.santacroce.pi.it.