Corsi di Operatore Socio Sanitario: aperti i bandi per 330 posti

Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 330 posti disponibili per i corsi di Operatore Socio Sanitario (Oss). In particolare l’offerta nell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per l’anno formativo 2023/2024 prevede 210 posti nel cosiddetto 'Percorso 1000 ore' che prevede due corsi a Pontedera e Livorno, e un corso a Massa, Lucca e Viareggio. Mentre saranno 120 i posti previsti per il 'Percorso abbreviato 400 ore', riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica di AAB o equipollente, con corsi che si terranno a Livorno, Lucca, Massa e Valle del Serchio.

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica entro le 12 di lunedì 15 maggio 2023 connettendosi al link diretto:

- Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso 1000 ore

- Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso abbreviato

Per chiarimenti e informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda online i candidati dovranno prioritariamente contattare la chat dedicata cliccando sull’icona blu presente in basso a destra sulla pagina di registrazione alla procedura e in alternativa all’indirizzo concorsionline@estar.toscana. it. Per informazioni di carattere amministrativo sulla domanda e sul corso inviare la richiesta all’indirizzo mail aziendale corsioss@uslnordovest.toscana. it.

Sul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione 'Come fare per/Accedere ai corsi oss' verrà pubblicato a breve un vademecum OSS a cui il candidato potrà accedere per informazioni di carattere generale sulle modalità di svolgimento dei corsi dal punto di vista didattico organizzativo.