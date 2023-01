Corsi triennali professionali per estetista e tecnico meccatronico delle autoriparazioni

La Regione Toscana ha confermato anche per l'anno scolastico 2022/2023 due corsi IeFP nel Comprensorio del Cuoio come alternativa di taglio professionalizzante alle scuole superiori tradizionali presenti sul territorio. Sono stati ammessi a finanziamento due progetti che danno continuità a corsi che da qualche anno vengono organizzati regolarmente a Santa Croce sull'Arno, grazie all'impegno di due agenzie formative accreditate.

Dal 9 al 30 gennaio, tramite il portale 'Scuola in Chiaro' del Miur è possibile iscriversi, inserendo i relativi codici meccanografici, ai percorsi 'EA3 - Estetista Addetto' promosso da Forium (codice PICF00900Q) e 'MEGA3' per tecnico meccatronico delle autoriparazioni che ha come capofila Formatica Scarl e la partnership della stessa Forium (codice PICF01100Q). La sede didattica di via del Bosco 264/F è ormai diventata da anni un riferimento per gli studenti del territorio e dal 2019 ospita corsi IeFP, completamente gratuiti per chi partecipa, di cui il primo ciclo si è esaurito la scorsa estate con la conclusione delle prime edizioni dei progetti EA e MEGA. Con la conferma di nuove classi finanziate dalla Regione Toscana è arrivato anche il momento di ampliare i propri spazi.

Di base entrambi i corsi hanno la stessa impostazione: un triennio al via a settembre 2023 con un calendario che viaggia in parallelo a quello della scuola superiore tradizionale. Nello specifico, sono un totale di 2970 ore di formazione (990 all'anno) di cui 1085 di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro.

Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiori negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso 'tradizionale', infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.

I due corsi condividono le materie di cultura di base tra cui italiano, matematica, storia e inglese, e si differenziano con ore di laboratorio dedicate rispettivamente al settore estetica e meccatronica, con docenti esperti che arrivano direttamente dal mondo del lavoro. Non si studia sui libri, ma su tablet forniti ai ragazzi, su cui scaricare in digitale tutti i materiali didattici. Entrambe le classi hanno a disposizione un tutor, un professionista che affianca docenti e ragazzi, supportandoli in ogni difficoltà e momento della giornata.

Per quanto riguarda EA3, Forium ha previsto dei laboratori sul metodo di studio, sul contrasto a bullismo e cyberbullismo, sulla partecipazione attiva, il recupero degli apprendimenti e di supporto alla genitorialità. Nel corso EA3 sarà utilizzata Kahoot, una nuova piattaforma informatica di apprendimento basata sul gioco, utilizzata a scopo educativo nelle scuole e in altre istituzioni educative. Per MEGA3, invece, Formatica ha organizzato una serie di laboratori immersivi, basati sulle nuove tecnologie tra cui l'utilizzo della realtà virtuale, del software Arduino e dell'ambiente metaverso di Minecraft. Inoltre grazie alla collaborazione col Cnr di Pisa i corsisti saranno parte integrante del progetto 'Avatar', atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

Per informazioni sono a disposizione i siti web dedicati e i contatti: info@forium.it e 0571360069 (per EA3), istruzionetriennale@formatica. it e 050580187 (per MEGA3). Sono in programma anche degli open day e dei mini stage dimostrativi. Per EA3 l'appuntamento è per il 17 gennaio dalle 15 alle 18 con l'open day (tre fasce orarie, iscrizioni al link) e per il 19 gennaio dalle 9 alle 13 con il mini stage di laboratorio di estetica (tre fasce orarie, prenotazioni al link). Nei prossimi giorni saranno resi noti anche giorni e orari per MEGA3.