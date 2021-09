Calci comune più sicuro grazie ai defibrillatori: un corso per imparare ad utilizzarli

Un territorio più sicuro grazie alla presenza di defibrillatori. Il Comune di Calci ha visto, nel tempo, implementarsi la dotazione della presenza di DAE. Oggi, infatti, sono ben 10 le postazioni dotate di questo strumento potenzialmente salva-vita. Questo è avvenuto sia grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, che li ha posti in strutture e spazi propri, come gli impianti sportivi comunali, sia grazie all'impegno ed alla generosità di cittadini ed associazionmi che hanno posto alcuni defibrillatori nelle frazioni del territorio comunale. In considerazione dell'importanza di tali presìdi quali dispositivi salvavita e quindi della necessità che essi siano mantenuti in perfetto funzionamento, quant’anche installati da privati in aree accessibili a qualunque utente, il Comune, per meglio garantire la uniformità di manutenzione di tutti i DAE presenti sul territorio, ha affidato a ditta specializzata il servizio di verifica funzionale ed assistenza dei defibrillatori presenti sul territorio comunale. A seguito delle verifiche tutti gli apparati sono stati revisionati e, laddove necessario, manutenuti.

La mappa delle localizzazioni può essere visionata a questo link: https://protcivile.comune.calc i.pi.it .



"Conoscere dove si trovano i DAE è essenziale in caso di bisogno. Ma è poi assolutamente necessario - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della Giunta comunale - anche saperli utilizzare per aiutare chi si trovasse colpito da attacco cardiaco. Per questo, grazie alla straordinaria disponibilità del dott. Maurizio Cecchini e della 'Cecchinicuore Onlus', cui va la nostra gratitudine, promuoviamo un corso all’utilizzo del DAE, aperto a tutti gli interessati. Il corso rappresenta quindi un ulteriore tassello per incrementare la cardioprotezione del territorio".

Il corso all'uso del DAE si svolgerà lunedi 27 settembre alle ore 21,00 presso il Cinema Teatro Valgraziosa (G.C. dall'UP della Valgraziosa, cui va il ringraziamento dell'amministrazione).

I posti disponibili sono 40 e l’accesso sarà su prenotazione e nel rispetto delle norme anticontagio.



Per info e prenotazioni:



- mail: urp@comune.calci.pi.it