Corso gratuito di primo soccorso e sull'uso del defibrillatore a San Giuliano Terme

Appuntamento alle 15 nella Sala consiliare del Comune (via Niccolini 40). Il corso, gratuito e aperto a tutti, sarà tenuto dallo specialista in cardiologia, il dottor Maurizio Cecchini dell'Università di Pisa e dall'istruttore BLS-D certificato Fabrizio Bonino dell'associazione Cecchini Cuore Onlus. Sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, come utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich). Avrà luogo sabato 13 febbraio il corso BLS-D (primo soccorso ed uso del defibrillatore) organizzato da Cecchini Cuore Onlus con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.



"In Italia avvengono circa settantamila decessi per arresto cardiaco ogni anno - affermano il dottor Maurizio Cecchini e l'istruttore Fabrizio Bonino - la maggior parte delle persone, purtroppo, non è a conoscenza del fatto che siamo tutti potenziali vittime della 'morte improvvisa', anche a cuore completamente sano e a qualsiasi età. L'unico 'vaccino' a disposizione è il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che chiunque può utilizzare, anche senza aver seguito un corso. Ovviamente aver partecipato a tre ore di formazione che insegna a riconoscere quell'evento e la manovre per eseguire il massaggio cardiopolmonare che mantiene in vita il paziente in attesa dell''antidoto' aumenta la sicurezza e la conoscenza delle azioni da eseguire durante un soccorso, e a livello psicologico può senz'altro essere d'aiuto se non fondamentale. In dodici anni abbiamo formato più di ventimila persone in forma del tutto gratuita. Il numero di telefono riportato può essere utilizzato per richiedere e organizzare corsi BLS-D gratuiti in qualsiasi ambito, città e provincia: scuole, aziende, palestra, uffici, studi medici e così via. Ci teniamo a ringraziare il sindaco Sergio Di Maio, sempre attento e sensibile a certe tematiche, per aver messo a disposizione la Sala consiliare e aver patrocinato l'evento e tutti i collaboratori che hanno partecipato all'organizzazione".