Corso di formazione sulla sicurezza per i ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I ragazzi della terza ITIS “A. Santucci” di Pomarance e della terza Costruzione Ambiente e Territorio dell’IT “F. Niccolini” di Volterra hanno partecipato al Progetto “Vivere il Cantiere e impararlo a scuola” organizzato dall’Ente Scuola Edile e CPT di Pisa. Il corso, della durata da 16 ore, si è svolto su due giornate. La prima giornata il corso è stato erogato in modalità a distanza con lezioni sincrone tenute, la mattina, da formatori USL e, il pomeriggio, con esperti della Scuola Edile. Il secondo giorno, grazie alla scuola Edile che ha organizzato il trasporto dei ragazzi a pisa, all’interno del Laboratorio Esperienza, una volta consegnati i necessari DPI, i ragazzi hanno potuto fare delle esperienza pratiche. Il corso si è concluso con una verifica di comprensione superata in modo entusiasta da tutti i ragazzi. La consegna degli attestati si è svolta all’interno di una cerimonia che si è svolta il 30 aprile nella sede dell’Ente Cassa Edile della provincia di Pisa. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Direttrice della scuola, dott.ssa Valentina Baldacci e dai docenti accompagnatori delle classi ing. Alessandro Carzoli, ing. Damiano Scateni e dott.ssa Elisa Battaglini. La Dirigente Scolastica dell’ITIS “A. Santucci”, dott.ssa Federica Casprini, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa “in un periodo in cui giornalmente si ripetono incidenti sul lavoro è lodevole l’iniziativa della Scuola Edile nella formazione e nella sensibilizzazione verso le tematiche della sicurezza. L’Ente Scuola Edile e CPT della provincia Pisa è uno degli stakeholders che cerca con la formazione, a partire dai ragazzi delle scuole superiori, di fare prevenzione”.