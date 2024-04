Parità di genere in classe. La giunta comunale di Montopoli ha approvato la proposta di formazione per operatrici dei servizi educativi per l'infanzia comunali elaborata dall'Associazione Frida APS, finalizzata al superamento degli stereotipi di genere nei contesti educativi.

Una scelta in linea con l'attenzione al tema dell'amministrazione comunale e con il progetto pedagogico dei nidi d'infanzia comunali, Peter Pan e il Galeone Dorato per il triennio educativo 2022/2025 nel quale, tra i principi generali, vi è quello del riconoscimento e del rispetto delle diversità di genere, di cultura e di religione come lente di ingrandimento dei bisogni e delle realtà infantili in una prospettiva di integrazione e inclusione.

Un tema centrale nelle politiche europee visto che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati, tra cui quello italiano, si sono impegnati a raggiungere entro il 2030 (Agenda 2030).

La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione riconoscerà, come da comunicazione agli atti dell'ente, al personale educativo dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Montopoli in Val d'Arno, le otto ore di formazione realizzate all'interno del percorso portato avanti con Frida come valevoli al raggiungimento della quota annua per educatore.