Corso di formazione sull'innovazione di Università di Pisa e Samsung: al via le candidature

L’Università di Pisa annuncia l'apertura delle candidature per partecipare a 'Innovation Campus - Smart Things', programma di formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia insieme all’Ateneo con l’obiettivo di offrire agli studenti le competenze digitali necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione come quello attuale, facendo leva sui nuovi trend tecnologici.

L’iniziativa si traduce in un vero e proprio corso di formazione destinato a 25 studenti iscritti per l’anno accademico 2020/2021, al terzo anno e al primo anno fuori corso, dei corsi di laurea triennali presso i dipartimenti di Informatica e Ingegneria dell’Informazione. Il corso, che ha una durata di circa 230 ore, andrà a integrarsi ai percorsi universitari già avviati e, alla sua conclusione, potranno essere riconosciuti crediti formativi dai rispettivi corsi di studio: oltre alla partecipazione alle lezioni in modalità virtuale, a causa dell’emergenza sanitaria, i ragazzi saranno chiamati anche a sviluppare un vero progetto di gruppo, per mettere in pratica quanto appreso nella prima fase di didattica frontale, e immergersi sin da subito in un’esperienza concreta per avvicinarsi così al mondo del lavoro.

"Samsung, in collaborazione con l’Università di Pisa, metterà a disposizione l’esperienza e la competenza dei propri ingegneri e ricercatori per aiutare gli studenti ad acquisire competenze digitali avanzate su temi come l’Internet of Things applicato al mercato dei prodotti Consumer Electronics, potenziando al contempo le capacità di ideazione, gestione progettuale e problem solving, le cosiddette soft skills, ovvero quelle capacità altrettanto rilevanti per diventare professionisti preparati ad affrontare le sfide future", si legge nella nota di presentazione.

Per partecipare alla selezione occorre inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 25 febbraio 2021 attraverso il sito web dell’Università. Gli studenti saranno poi chiamati a sostenere un test di ammissione e un colloquio. Una commissione composta da docenti dell’Ateneo e da rappresentanti di Samsung, infine, sceglierà gli studenti più meritevoli valutandone la carriera accademica e la motivazione.

"In Italia stiamo assistendo a un divario sempre più ampio tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili. I nuovi trend digitali stanno infatti generando nuove opportunità che al momento non riescono a essere colte dai nostri giovani perché mancano profili adeguati. Fenomeno questo che da un lato sfavorisce l’occupazione e dall’altro rallenta la crescita del Paese. Con Innovation Campus - Smart Things vogliamo fare la nostra parte nel ridurre questo gap, preparando i nostri giovani ad affrontare i lavori del prossimo futuro", ha commentato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia.

Il professor Rossano Massai, prorettore per gli studenti e delegato al placement per l’Università di Pisa: "Con questo progetto l’Università di Pisa intende dare l’opportunità agli studenti dei nostri corsi di laurea triennale di Informatica e Ingegneria dell’Informazione, già fortemente richiesti dal mercato del lavoro, di arricchire ulteriormente il proprio percorso formativo attraverso una formazione specifica sul tema dell’IoT e con la realizzazione di progetti che li aiuteranno a sviluppare anche la capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi. L’importante iniziativa si pone anche l’obiettivo di stimolare gli studenti triennali alla prosecuzione degli studi con la laurea magistrale, che apre eccellenti orizzonti di carriera e professionali che i giovani triennalisti spesso sono portati a sottovalutare a causa della forte domanda che il mercato del lavoro offre per i loro profili in questo momento. Si consolida così la collaborazione con Samsung Electronics Italia, avviata già da alcuni anni, sul tema centrale dello sviluppo delle competenze digitali".