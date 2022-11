Aperte le iscrizioni per il corso di sopravvivenza sui Monti pisani

Dalla 'fabbrica' di esperienze del Centro ippico La Cartuja di Calci, nel cuore della Valgraziosa, arriva un altro appuntamento, questa volta per i più avventurosi e coraggiosi. E il nuovo corso di sopravvivenza: dopo il 'base' lanciato e realizzato quest’estate, adesso arriva il corso avanzato nel week end del 26-27 novembre. Due giorni (durata: 36 ore) nel bosco, immersi nella natura dei Monti Pisani, per mettersi alla prova e imparare le migliori tecniche di sopravvivenza in ambiente ostile non antropizzato.

"Sopravvivere con poco usufruendo di quello che ci offre la natura - spiega Silvio Colombini - non è una cosa facile al giorno d’oggi, abituati come siamo ad andare al supermercato, a spostarci in macchina e a vivere una vita comoda dove tutto è a portata di mano. Durante i corsi i partecipanti si sposteranno solo a piedi con nello zaino solo alcuni utili oggetti veramente essenziali alla sopravvivenza, impareranno a costruire in poco tempo un bivacco per la notte, accendere un fuoco senza fiammiferi, razionare le provviste, trovare l’acqua e depurarla, procurarsi il cibo e cucinarlo. Ma soprattutto impareranno a fare a meno del superfluo, di tutta la tecnologia e delle comodità che senza saperlo hanno plasmato impercettibilmente la nostra esistenza, a gestire lo stress e la paura di non farcela migliorando anche l’autostima".



Programma del corso: introduzione alle tecniche di sopravvivenza, cartografia ed escursionismo, realizzazione di un punto fuoco e accensione del fuoco, prova pratica di preparazione del cibo, ricerca e trattamento dell’acqua, costruzione di un riparo per dormire, segnalazioni di soccorso.

Età: ragazzi con età superiore ai 16 anni e adulti.

Partecipanti: minimo 4, massimo 10

Per iscrizioni: Alpha Outdoor Experiences 377 0212257, alphadventures@gmail.com

Altre date già in programma: 29 gennaio corso base (1 giorno), 18-19 marzo corso avanzato, 21 maggio corso base (1 giorno).