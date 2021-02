Casciana Terme-Lari: corso sul marketing digitale per sviluppare il commercio locale

Prende il via un nuovo progetto dedicato allo sviluppo digitale dei negozi di vicinato, pubblici esercizi e strutture ricettive, a Casciana Terme Lari. Si chiama 'Ripartenza Digitale' il corso di formazione organizzato dal Comune e Confcommercio Provincia di Pisa, con l'obiettivo di fornire alle aziende competenze specifiche in materia di posizionamento, marketing e vendita, permettendo di sviluppare la propria presenza sul web e sui social network, migliorando la comunicazione e il marketing digitale.

"Abbiamo voluto organizzare questo percorso di formazione - spiega il Sindaco Mirko Terreni - perché riteniamo fondamentale sostenere i nostri Centri Commerciali Naturali fornendo direttamente alle aziende quegli strumenti oggi divenuti indispensabili anche per le attività più piccole. E in questo rientra sicuramente il sapersi raccontare e il saper mettere in risalto i propri punti di forza. Ringrazio per questo ConfCommercio che insieme a noi ha creduto nella sfida affiancandoci come partner del percorso".

"Con questa operazione, unita al progetto più ampio di valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali, che stiamo portando avanti anche grazie al contributo della Regione Toscana - commenta il Vicensindaco, Mattia Citi, con delega alle Attività Produttive - potremo valorizzare ulteriormente le nostre eccellenze andando così a rendere più competitivo il tessuto economico del nostro territorio".

"Il commercio online rappresenta un'importante occasione per le attività del territorio - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - siamo felici di avviare in collaborazione con l'amministrazione comunale questo corso che nasce proprio con l'obiettivo di avvicinare negozi, bar, ristoranti e strutture ricettive ai potenziali clienti, sfruttando le opportunità offerte dai mercati digitali".

Il corso in oggetto si inserisce all'interno di un progetto finanziato dalla Regione Toscana che prevede anche il rinnovo del sito web della destinazione turistica Casciana Terme Lari e degli strumenti digitali di promozione di tutto il territorio comunale, con un’attenzione particolare al commercio locale.

"“Il corso prenderà il via da martedì 2 marzo e sarà strutturato in sei incontri a cura dell'agenzia di marketing specializzata Turbo Business, nel rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli anti-Covid" dice la responsabile dell'Area formazione di Confcommercio Provincia di Pisa Cecilia Pellegrinetti. "Un percorso che le imprese potranno utilizzare gratuitamente per incentivare la propria presenza sui canali digitali. Le iscrizioni sono aperte, contattando Confcommercio Provincia di Pisa al numero 050/7846601 o alla mail f.marcacci@confcommerciopisa. it, oppure lo Sportello del Cittadino del Comune di Casciana Terme Lari allo 0587/ 687511".