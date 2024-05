Corso per droni all’Itis 'A. Santucci' di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il corso è iniziato con due mattinate di avvicinamento al volo. All’interno della cornice della Fattoria del Bulera i ragazzi, del biennio il 29 Aprile e quelli del triennio il 30 aprile, hanno avuto modo di provare in prima persona a pilotare un drone (con peso inferiore ai 250g, UAS pilotabile senza patente). Queste due prime lezioni pratiche hanno avuto lo scopo di far conoscere l’attività al fine di riuscire ad orientare i ragazzi e capire chi fosse veramente interessato a proseguire il corso. Dopo questa prima fase pratica sono state erogate 6 ore di formazione teorica pomeridiana in modalità on line a cui seguiranno altre 4 lezioni da 2 ore ciascuna, sempre in modalità on line, in cui verranno mostrati i test di ENAC che verranno somministrati all’esame finale. I ragazzi hanno partecipato con molto interesse ed in una buona percentuale si dicono interessati a proseguire il corso ed ottenere la patente di pilota drone - UAS (A1-A3).