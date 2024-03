Sanità: tutto pronto per il 21° corso residenziale di Elettroencefalografia e tecniche correlate

Si tiene anche quest’anno, a Pisa, il corso residenziale di Elettroencefalografia e tecniche correlate, che è stato ideato dal professor Luigi Murri nel 2000 ed è arrivato alla 21° edizione, organizzato e dal professor Gabriele Siciliano e dalla professoressa Enrica Bonanni della Clinica Neurologica - Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana da lunedì 11 a sabato16 marzo, in concomitanza con la 'Settimana del Cervello'.

Tra i docenti del corso ci sono eccellenze dell'Università pisana come il professor Siciliano, il professor A. Gemignani, il professor U. Faraguna e il professor C. M. Oddo. Si tratta di un corso avanzato che negli anni si è rivolto a medici specialisti o in formazione specialistica e Tecnici interessati alla Neurofisiologia. Questa disciplina, strettamente legata alla neurologia, consente, tramite la registrazione dei segnali elettrici prodotti dai nostri neuroni, nervi, muscoli, di diagnosticare moltissime malattie, verificare l’efficacia delle terapie, e orientare nella prognosi.

Il professor Siciliano, direttore della Clinica Neurologica spiega: "Verranno insegnate le innovazioni più recenti, quali il monitoraggio intraoperatorio, per mezzo del quale il neurofisiologo guida i neurochirurghi nella rimozione di tumori del cervello o del midollo spinale, preservando le funzioni motorie, sensitive e del linguaggio; lo studio del coma tramite la registrazione delle onde cerebrali (EEG) a riposo e dopo stimolazione, che consente di precisare la prognosi degli stati vegetativi, condizioni spesso drammatiche proprio per l’incertezza sulle possibilità di ripresa; l’utilizzo della robotica per la creazione di interfacce uomo-macchina che consentano il riacquisto di abilità quali il movimento di un arto o la sensibilità tattile dall’arto stesso".