Corso sommelier Fisar a Pisa

Mercoledì 22 febbraio alle ore 20,00 presso la nostra sede in via Cattaneo 97 a Pisa verrà presentato il prossimo corso di primo livello sommelier Fisar. Il corso è costituito da 12 appuntamenti con inizio mercoledì 1 marzo. Le lezioni avverranno mercoledì alle ore 20,45. Ogni lezione prevede una parte teorica e una pratica,nelle quali apprendere le operazioni relative alla tecnica del servizio e dell degustazione. Ogni sera verranno degustate 3 etichette. Nel costo del corso sono compresi: Materiali didattici Kit del sommelier: borsa con 4 calici e materiali griffati FISAR per le degustazioni e i servizi visita in cantina con degustazione in un’azienda vinicola. Cena finale in ristorante, per festeggiare la conclusione del corso e la consegna degli attestati di frequenza. Per adesioni o per richiedere altre informazioni: info@fisarpisa.it 3791193441