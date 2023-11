Difendersi dalle truffe in rete e dalle fake news: un corso a Calcinaia

Nei giorni 14 e 21 novembre scorsi si è tenuto il corso 'Navigare in sicurezza e tutelarsi dalle insidie della rete' per promuovere l'uso consapevole degli smartphone e computer nella comunicazione in rete programmato dal Comune di Calcinaia con la collaborazione delle Acli, della FAP di Pisa e Auser.

Il corso si è rivolto principalmente agli anziani perché, se da una parte hanno imparato rapidamente l'uso delle nuove tecnologie, dall'altra sono meno preparati ad affrontare le insidie che possono venire dalla rete internet.

Le lezioni sono state tenute da Alberto Macerata, segretario provinciale FAP di Pisa, che ha illustrato i vari attacchi che possono presentarsi in rete (Phishing, Vishing, Smishing, SPAM). Sono stati forniti esempi reali di email-truffa ed è stato indicato come riconoscerle ed evitarle.

E' stato anche messo in evidenza come l'uso improprio dei social network possa rappresentare una seria minaccia alla nostra privacy e sicurezza (Oversharing, truffe sentimentali, furto di identità).

Anche le fake news sono state discusse ed analizzate nell’ambito di questa attività formativa in quanto, ha rilevato Macerata, costituiscono un grave attacco alla società minando il nostro diritto ad una corretta informazione.

Entrambe le giornate sono state seguite da un pubblico attento ed interessato, dimostrando l’importanza e l’attualità dell’argomento.