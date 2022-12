In centinaia in corteo a Pisa per lo sciopero generale dei sindacati di base

Operai Piaggio e Geofor, lavoratori e lavoratrici dell'eroporto Galilei, delle Cooperative, del Pubblico Impiego e dell'Università, ricercatori compresi, fino ai Vigili del Fuoco. Poi i gruppi dei Pensionati, degli Inquilini e Abitanti di Asia-Usb. I sindacati di base, Usb, Cobas, Sgb, Usi e Cub, sono scesi in strada stamani, 2 dicembre, per manifestare la loro contrarietà alla manovra economica e alle politiche del Governo Meloni, politiche "di attacco ai salari, ai diritti e di prosecuzione della guerra, sostenuta nei fatti dalla complicità di Cgil-Cisl-Uil".

Alcune centinaia le persone che da Piazza Vittorio Emanuele II, primo concentramento, hanno percorso i lungarni e Ponte di Mezzo per chiudere davanti alla Prefettura. "Un grande segnale di unità nel conflitto del sindacalismo conflittuale - scrive in una nota Usb Pisa - affiancato dagli studenti in lotta contro la militarizzazione dell'Università e dalle forze politiche solidali. Domani tutti e tutte a Roma per la manifestazione nazionale!".

La mobilitazione incassa il sostegno delle forze politiche in Consiglio comunale Una città in comune - Rifondazione Comunista: "La manovra finanziaria che l'esecutivo si appresta a varare è in sostanziale continuità con l’impianto del governo Draghi, ma con l'aggravante di colpire le fasce deboli e popolari, privilegiando gli strati medio-alti della società: vanno in questa direzione il taglio del reddito di cittadinanza e del numero di beneficiari, la riduzione risibile dell'Iva su prodotti essenziali e al contempo l'introduzione di 'elementi di flat tax' e di agevolazione fiscale per imprese e professionisti. Al tempo stesso, il governo destina risorse insufficienti per la sanità e la scuola, e porta avanti il surreale Ponte sullo Stretto di Messina mentre si riducono infrastrutture e trasporti per lavoratori e studenti pendolari. A ciò si aggiungerà a breve il decreto per rinnovare lo stato di emergenza legato alla guerra in Ucraina, che consentirà di proseguire con l’invio di armi e, di fatto, aumenterà le spese militari e i finanziamenti delle missioni all’estero, scavalcando ancora una volta il Parlamento. In una fase di gravissima crisi sociale ed economica, che si profila di natura strutturale, con il caro bollette e l’aumento dell’inflazione che colpisce salari e pensioni, lo sciopero del 2 dicembre rappresenta un passaggio importante per la crescita di un movimento di opposizione al Governo Meloni e per la costruzione di una alternativa di sistema. Solo la convergenza delle lotte sociali può dare respiro all’opposizione contro il governo della destra e costruire l’alternativa alle politiche antipopolari e belliciste, portate avanti da centrodestra e centrosinistra negli ultimi vent'anni".