Manganellate al corteo pro-Palestina, i sindacati di Polizia: "Sbagliato strumentalizzare l'operato delle forze dell'ordine"

Nelle ultime ore, dopo gli episodi che si sono verificati questa mattina a Pisa, con manifestanti-studenti caricati dalla Polizia nel corso di un corteo pro-Palestina, l'operato delle forze dell'ordine intervenute è finito nel mirino di numerosi partiti politici ed associazioni. Ad intervenire in difesa degli uomini e delle donne in divisa è il segretario generale del Sap Stefani Paoloni: "Sono diversi gli esponenti politici e istituzionali che dopo le manifestazioni di Firenze e Pisa, dove sono state violate le prescrizioni e il personale di servizio è dovuto intervenire, stanno aggredendo verbalmente e delegittimando l’operato delle forze dell’ordine. Si tratta di comportamenti assolutamente irresponsabili che rischiano solo di provocare il caos”.



“Le forze dell’ordine non hanno colore politico e non devono essere strumentalizzate, si sia consapevoli che diversamente si mette a rischio la sicurezza del Paese e anche quella di manifestare” ricorda Paoloni, il quale ha poi ribadito: “Aggredire verbalmente le forze dell’ordine significa legittimare i violenti. La polemica politica si faccia in altri luoghi e in altri contesti. In questo modo si mette a rischio la vita e la sicurezza degli operatori su strada”.



“Se si vuole sostenere che nelle manifestazioni di piazza sia possibile fare tutto ciò che si vuole sull’altare della libertà di espressione allora non serve il servizio d’ordine, noi stiamo bene anche a casa, ci vadano questi ‘soloni’ a tutelare l’ordine pubblico” ha concluso il segretario generale del Sap.

"Quanto avvenuto oggi a Pisa, dove almeno tre appartenenti alla Polizia di Stato sono rimasti feriti in occasione della manifestazione pro Palestina degli studenti, è la prova che è assolutamente sbagliato minimizzare a semplificare gli eventi di questo genere riducendo tutto a un presunto tentativo di soffocare il legittimo dissenso, come strumentalmente qualcuno sta tentando di fare in queste ore - interviene Lorenzo Cardogna, segretario provinciale generale Fsp Polizia di Stato di Pisa - il fenomeno delle infiltrazioni dei 'professionisti del disordine' in ogni genere di manifestazione di dissenso è purtroppo ormai radicato. Mentre esprimiamo la piena solidarietà ai poliziotti rimasti feriti - aggiunge il sindacalista - ci preme evidenziare, soprattutto ai più giovani, legittimamente animati dalla volontà di esprimere le proprie idee, che è fondamentale non cadere nella trappola di chi li strumentalizza, riducendo tutto a un improponibile schema secondo cui le istituzioni e chi le rappresenta operano per soffocarne volontà e libertà".

"E’ esattamente il contrario - prosegue - è necessario comprendere la professionalità e la competenza degli addetti ai lavori, che sono ben consci dei pericoli che si annidano nelle premeditate azioni violente di soggetti e movimenti eversivi che nulla hanno a che fare con alcun tipo di protesta legittima. L’analisi di fenomeni complessi e sotterranei come questi è frutto di un lavoro lungo e accurato che ovviamente i più disconoscono, ma è indispensabile fidarsi di chi opera per mantenere salde le prerogative di libertà, democrazia e sicurezza, e non abbandonarsi a semplicistiche recriminazioni basandosi su ciò che sembra, senza sapere ciò che nella realtà è".