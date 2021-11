Cortometraggio di Raimo a Vicopisano in onore della Vespa

Vicopisano teatro del cortometraggio dedicato alla Vespa. Una première gratuita per la cittadinanza dello short movie diretto dal regista e attore pisano Renato Raimo, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Kris B-Writer, è prevista al Teatro di via Verdi sabato 4 dicembre, alle 18. E in contemporanea, dalle 16 alle 20, mostra fotografica itinerante, e illuminata, sui luoghi del set, a cura di Giuseppe Comito, presidente del FotoClub Vicopisano. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.vicopisano. pi.it, Green Pass obbligatorio.

Il film è stato realizzato con il patrocinio del Mibact e il contributo della Siae, avendo vinto il bando 'Per chi crea', ed è stato prodotto dalla Rec Srl, in collaborazione con Toscana Film Commission e il Comune di Vicopisano. Ha ottenuto anche il patrocinio della Fondazione Piaggio e a Raimo è stato consegnato il prestigioso riconoscimento del Pegaso Alato, nel corso di un evento ufficiale voluto dalla Regione Toscana al Teatro La Compagnia a Firenze.

I protagonisti, insieme alla guest star locale, Savino Pupeschi, sono gli studenti e le studentesse dell'Istituto Ipsia Pacinotti di Pontedera, la cui dirigente è Maria Giovanna Missaggia, coinvolti da Raimo in ogni fase della produzione del film. Un reality movie in cui i ragazzi e le ragazze sono stati seguiti, dai laboratori al set, da figure professionali del mondo del cinema, e in cui ognuno e ognuna, grazie a una scrittura che ne ha scolpito abilmente le personalità e le aspirazioni, ha tratti ben definiti e si muove nella storia con naturalezza e talento, facendosi immediatamente apprezzare per il suo carattere e la sua spontaneità.

Raimo ha rappresentato la trasmigrazione del mito della Vespa da un nonno novantenne, il novantenne Savino Pupeschi, ex operaio della Piaggio, al nipote sedicenne che, non a caso si chiama Corradino. Il 'mito' Vespa, in questo salto generazionale viene valorizzato dalla passione del ragazzo per il mezzo e dalla storia in cui è al centro, divertente e leggera in senso calviniano, come l'età dei ragazzi, profonda, per i temi e i sentimenti che emergono, commovente e bella.

Vicopisano e i suoi dintorni sono stati un set perfetto, ci sono alcune scene, riprese anche dal drone, che rimandano ad altri film noti, e il borgo, San Jacopo e il Monte Pisano sono lo sfondo ideale per questo cortometraggio che potrebbe diventare una serie televisiva.