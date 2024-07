Pontedera, avviato il confronto con il Consiglio di istituto del 'Montale': occhi puntati sul nuovo anno scolastico

Un confronto portato avanti dalla Provincia di Pisa con il Consiglio di Istituto del Liceo 'Montale' per fare il punto sulle tempistiche dell'inaugurazione della nuova scuola e, contemporaneamente, per discutere delle migliori modalità organizzative per l'avvio del prossimo anno scolastico presso i locali di Palazzo Blu.

La riunione ha visto anche la presenza dell'amministrazione comunale di Pontedera, parte attiva del confronto. Presenti per l'ente provinciale, il presidente Massimiliano Angori e la Consigliera all'Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti, al Dirigente all'Edilizia Scolastica ingegner Vincenzo Simeoni. Presenti per l'amministrazione comunale di Pontedera gli Assessori alle Politiche Scolastiche Francesco Mori e ai Lavori Pubblici Mattia Belli.

"Lo slittamento della consegna definitiva dell'immobile è dovuto a una pluralità di fattori, a partire dalle varie proroghe chieste dalla ditta appaltatrice e concesse dall'ente provinciale anche per far fronte al forte rincaro in corso d'opera dell'approvvigionamento dei materiali. A questo si è aggiunta l'esigenza dell'adeguamento e rinnovamento della cabina elettrica presente tra palestra liceo 'XXV Aprile' e 'Fermi Nord', necessari per il collegamento degli impianti del nuovo edificio, per i quali è stato affidato uno specifico appalto finanziato con fondi della provincia (200.000 euro di quadro economico) e l'allaccio scarico acque meteoriche al collettore fognario comunale si via Salcioli. Sono infatti in fase di definizione con il gestore Acque Spa gli accorgimenti tecnici per l’allaccio fognario, legati alle criticità di deflusso della fognatura comunale" afferma il èpresidente Angori.

"A seguire saranno eseguiti i collaudi, in particolare degli impianti e le pulizie post-cantiere dell’immobile" aggiunge la Consigliera Bibolotti. "E poi sarà la volta dell'allestimento degli arredi scolastici: la Provincia ha stanziato 500.000 euro in tal senso".

"Il nuovo edificio costruito all'interno del villaggio scolastico consentirà di ottenere 30 spazi destinati alla didattica (20 aule ordinarie e altri spazi multiuso), per circa 4.000 metri quadrati suddivisi su tre livelli. A seguito di una modifica distributiva attuata in corso d’opera, condivisa con la scuola, è stato possibile ricavare altre due aule per cui gli spazi per la didattica sono diventati complessivamente 32" aggiungono Angori e Bibolotti.

"L'intervento è stato finanziato con mutui BEI nell'ambito del piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, per l'importo di 7,5 milioni di euro, oltre il successivo cofinanziamento della Provincia di Pisa per ulteriori 290.000 euro, così per un totale di 7.790.000 euro di quadro economico. Il costo è ulteriormente aumentato per effetto dell’aggiornamento dei prezzari a seguito del rincaro dei prezzi dei materiali e dell’energia, quantificato in circa 2.300.000 euro (pari a circa il 45% dell’importo dei lavori originario), finanziati prevalentemente con il fondo statale costituito con il D.L. 50/2022, con una quota di fondi regionali (circa 87.000 €) e provinciali (circa 206.000 €) e con le economie di gara (circa 985.000 euro) afferenti ai mutui BEI".

"Gli spazi sono stati realizzati avendo come principi cardine quello della inclusività e della dinamicità dello spazio stesso, e sono stati condivisi nella loro creazione mano a mano con la scuola, in un vero processo partecipativo. A inizio settembre faremo un nuovo punto con il Consiglio di Istituto del Montale per monitorare lo stato avanzamento lavori in ottica di dialogo e ascolto attivo, come consueto per la Provincia di Pisa, e organizzare il cronoprogramma del trasloco per i mesi a venire" concludono Angori e Bibolotti.

"E' stato un momento di confronto e di ascolto importante con il mondo della scuola. I genitori, la dirigenza scolastica, il consiglio di istituto hanno chiesto legittimamente rassicurazioni sull'avvio del nuovo anno scolastico" afferma l'assessore Mori. "Preme anche a noi, come istituzione locale, il rispetto degli impegni presi da parte della Provincia, con la quale ci siamo sempre rapportati in questi mesi. Lo sviluppo e l'organizzazione del Villaggio Scolastico restano aspetti nodali della politica territoriale, non solo per Pontedera ma per tutta la Valdera".

"Come amministrazione comunale siamo parte attiva di tutta questa vicenda" aggiunge l'assessore Belli. "Mi preme sottolineare l'importanza della nuova sede del Montale assieme alle altre importanti realizzazioni in corso che riguardano sempre l'edilizia scolastica e che stiamo seguendo a livello istituzionale. La riunione di oggi è stata utile nell'ambito di un confronto condiviso e partecipato".