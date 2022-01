Covid, Giani al Governo: "Via il sistema dei colori. E per le scuole solo i positivi restino a casa"

Via la distinzione fra le Regioni per colori e una revisione in senso più flessibile delle regole anti-Covid a scuola. Sono queste le due richieste che il governatore della Toscana, Eugenio Giani, rinnova al Governo all'indomani del confronto avuto con l'esecutivo in vista delle revisione delle misure restrittive. "Abbiamo cercato come Regioni di dare un'indicazione forte al Governo sia sulla questione dei colori che delle scuole - spiega Giani - è inutile paventare le differenze di colore che richiamano al contrasto della mobilità. È il Governo stesso che non la mette più in discussione. Quella che stiamo facendo è una politica che vuole configurare come obiettivo finale l'immunità di gregge, quindi è inutile mettersi ancora a fotografare le regioni in zona gialla o arancione". D'altra parte, avverte, "se vogliamo fare un'analisi del quadro più che i contagi dobbiamo arrivare a un tracciamento che consideri chi è sintomatico e chi è sostanzialmente positivo. Andare a cercare il contatto più o meno diretto e costringere questo al tampone, in una situazione di saturazione dei test, è un sistema che va un po' rivisto". La settimana prossima, è l'auspicio di Giani, "spero che col conforto del Cts i tavoli aperti possano portare a misure che abbiano più il senso della realtà". Quanto alle scuole, aggiunge: "Sono molto contrariato nel vedere che c'è la caccia all'untore fra i bambini, perché se si trovano due positivi la classe viene messa a distanza. Se diciamo di tenere le scuole aperte chi è positivo sta a casa, chi è negativo sta in classe". (Agenzia Dire)