Cascina, Cr Caffè si rinnova e diventa un franchising

C'è un nuovo negozio in pieno centro a Cascina, dove qualità, innovazione e disponibilità verso il cliente sono i tratti distintivi. Si tratta di Cr Caffè in viale Comaschi 90, aperto da Elena Bulleri. Una giovane che ha deciso di supportare e sposare le idee della start up ideata da Cristiano Rossi, che amplia così il suo storico show room situato in via Tosco Romagnola 1095 con il primo punto vendita in franchising sul territorio cascinese.

Dentro a Cr Caffè si possono trovare profumatori per ambiente in due diverse fragranze, dolci monoporzione e torte anche gluten free e lactose free. E ovviamente c'è il caffè buono, di alta qualità. C'è sia la versione in polvere che cialde e capsule compatibili con numerose macchine per caffè. Chi, invece, fosse alla ricerca di questo elettrodomestico, può acquistarlo in comodato d'uso gratuito nel negozio senza vincoli contrattuali. E, ovviamente, visto il periodo vengono effettuate anche consegne a domicilio dei clienti.