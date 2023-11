La 'famiglia' di Confartigianato si allarga: costituita l'Associazione Noleggio con conducente

Lunedì 27 novembre è nata l’Associazione NCC - Noleggio Con Conducente di Confartigianato Pisa. Un gruppo di imprenditori motivati, che rappresenterà le istanze della categoria nel nostro territorio con grande determinazione. Nell’ambito dell’Assemblea costitutiva tenutasi nella sede Confartigianato a Pisa, Filippo Novi è stato eletto alla presidenza; lo affiancheranno Massimiliano Corbo e Roberto Lucarelli che, insieme a lui, fanno parte del Consiglio direttivo.

Durante l’incontro, coordinato dal segretario di Confartigianato Pisa Michele Mezzanotte, coadiuvato dal responsabile regionale di categoria Francesco Meacci, sono state tracciate le linee di intervento a beneficio della categoria: Decreto Legge Asset, foglio di servizio, REN Registro Elettronico Nazionale e finanziamenti per la sostituzione d parco veicoli.

"I miei primi impegni saranno - ha detto il neo presidente Novi - riprendere il confronto avviato con il Comune di Pisa e con Toscana Aeroporti ed interloquire con ENAC, per affrontare e risolvere i problemi della sosta e del transito dei veicoli NCC in zona aeroporto e in altre aree della città". "Alla Categoria, al Consiglio e al presidente - ha dichiarato Michele Mezzanotte -

auguriamo buon lavoro e assicuriamo il sostegno dell'intero 'sistema' Confartigianato".