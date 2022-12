Cresce ancora la domanda di lavoro a Pisa: è il terzo mese consecutivo

Sono 4.760 i lavoratori ricercati dalle imprese nel mese di dicembre nei territori della Toscana Nord-Ovest (Lucca, Massa-Carrara e Pisa) e salgono a 18.910 per il trimestre dicembre 2022-febbraio 2023. Numeri che mostrano alcuni segnali positivi ed in alcuni casi in controtendenza rispetto all’andamento nazionale e regionale pur in presenza di una difficile congiuntura generale, di prospettive incerte e la difficoltà delle imprese a trovare i lavoratori necessari.

Questo è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di dicembre 2022 su un campione di quasi 2.200 imprese con dipendenti del Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con ANPAL ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR. Il commento di Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest: "Con il perdurare delle difficoltà indotte dalla situazione socio economica generale, ogni risultato che apra spiragli di incoraggiamento deve essere considerato importante e letto con attenzione. Cogliamo infatti con cauto ottimismo la crescita della domanda di lavoro nel turismo e, almeno parzialmente, nelle costruzioni e nel commercio".

"Anche il dato di Pisa, che per il terzo mese consecutivo si distingue in positivo da quello nazionale e regionale e che presenta una previsione di crescita anche con riferimento al prossimo trimestre, è senza dubbio degno di rilievo - aggiunge Tamburini - Nonostante questi segnali indubbiamente positivi preoccupano ancora i dati sulla quota di lavoratori che le imprese faticano a trovare. A pesare non è solo la mancanza delle competenze ricercate, che rende indifferibile un impegno concreto sul fronte della formazione scolastica e professionale, ma anche la crescita del tasso di occupazione, il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione. Si tratta di fattori che, congiuntamente, provocano il calo progressivo del numero di persone disponibili sul mercato del lavoro, innescando una spirale che è necessario arrestare".

Tamburini conclude: "Le politiche nazionali e locali, comprese quelle strategiche della Camera di Commercio, impegnata fortemente nella promozione turistica dei territori e delle loro eccellenze, ma anche in tema di formazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro, supporto alle imprese attraverso l'orientamento, la certificazione delle competenze, il rapporto con l'Istruzione Tecnica Superiore, dovranno saper sostenere questo processo di rinascita, è questo l’obiettivo prioritario e sfidante".

La domanda di lavoro a Pisa a dicembre 2022

Sono 2.000 le persone che, nel mese di dicembre, le imprese pisane con dipendenti prevedono di assumere, un valore in calo di 750 unità rispetto al mese precedente (-27% in percentuale) ma in chiaro aumento, invece, rispetto al dicembre del 2021 (+240 ingressi corrispondenti ad un +13%). Dinamica, quest’ultima, che si conferma in controtendenza a quella nazionale che a dicembre 2022, con 329mila assunzioni, fa registrare un decremento di 24mila unità (-8%) rispetto al dicembre 2021.

Il dato mensile pisano è in buona misura confortante e degno di nota il fatto che, per il terzo mese consecutivo, la dinamica pisana presenta dati in crescita e dunque in controtendenza a quella nazionale, regionale e a quella delle altre provincie che compongono la circoscrizone della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Anche proiettando lo sguardo al trimestre dicembre 2022-febbraio 2023 lo scenario resta incoraggiante con la domanda, espressa dal sistema imprenditoriale pisano, che si attesta sulle 8.320 assunzioni, in aumento di 800 unità (+10%) rispetto al pari trimestre dello scorso anno e di 1.320 unità (+19%) anche rispetto al pari periodo pre-covid (dicembre 2019-febbario 2020) . Una previsione, dunque, all’insegna della tenuta occupazionale nel territorio di Pisa.

Pressochè stabile, rispetto al mese precedente, la quota di imprese (11% del totale) che prevedono assunzioni, un valore in linea anche con quello di un anno fa (10%). Si mantiene su livelli molto elevati il gap domanda-offerta di lavoro con il 52% delle posizioni offerte difficili da coprire a causa di mancanza di candidati (nel 35% dei casi) ovvero per candidati non considerati idonei dalle imprese (in un altro 13% dei casi) o per altri motivi (4%): si tratta di un dato che cala lievissimamente rispetto al 53% del mese precedente ma che rimane sensibilmente peggiore rispetto al 38% registrato a dicembre dello scorso anno e anche rispetto a quello nazionale, anch’esso in lieve calo e assestato sul 45%.

PREVALENZA DI CONTRATTI A TERMINE. Il dato è ormai costante e la prevalenza dei contratti a termine è nettissima con il 33% delle assunzioni di dicembre che saranno di tipo stabile, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato mentre nel 67% dei casi saranno offerti contratti a termine (a tempo determinato o altri con durata predefinita). Si registra un aumento della percentuale dei contratti stabili che passano dal 25% del mese di Novembre 2022 al 33% nel Dicembre 2022. Il dato è invece identico con riferimento al pari mese di un anno fa.

Le assunzioni previste si concentreranno per il 64% nei servizi e per il 65% nelle imprese con meno di 50 dipendenti, dati pressochè analoghi a quelli del mese precedente. Il 32% delle assunzioni è rivolto specificamente a giovani (under 30) con un picco del 41% per le professioni impiegatizie nelle quali emergono gli addetti accoglienza, informazione e assistenza della clientela (73%) commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso (57%), i cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (33%) e i commessi e altro personale qualificato nella grande distribuzione (60%). Il requisito dell’esperienza è valutato positivamente dalle imprese: al 47%, infatti, è chiesta esperienza nel medesimo settore e ad un altro 23% un’esperienza professionale specifica per un totale di 70 assunti su cento ai quali è richiesta esperienza.

CRESCONO COMMERCIO E TURISMO. La crescita della domanda di lavoro a dicembre, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, continua ad essere trainata prevalentemente dai servizi con tutti i sotto settori per i quali, seppur con percentuali diverse, si prevedono dati in netta crescita. Tra i settori è buono il dato per il turismo (+29%) e per il commercio (+36%) presumibilmente dovuto al periodo natalizio che, nonostante la difficile situazione socioeconomica attuale, sembra comunque connotato da una certa vitalità. Si conferma inoltre il segno positivo anche per i servizi alle imprese che avevano invertito la tendenza già in occasione del mese precedente e che a Dicembre fanno registrare un + 17%. Spicca anche l’aumento del 76% dei servizi alle persone (da 170 a 300 unità corrispondenti al +76%).

Nel dettaglio l’industria registra un calo complessivo di 90 unità pari al -11% rispetto all’anno precedente mentre i servizi, con un saldo attivo di +320 unità, mettono a segno una crescita del 33%. La flessione della domanda di lavoro nell’industria riguarda il solo settore manifatturiero e le public utilities (-280 unità pari al -30%), mentre la previsione è in aumento, rispetto all’anno precedente, nelle costruzioni (210 unità a dicembre 2022 e 180 a dicembre 2021 pari ad un incremento del 17%).

BUONA PREVISIONE PER IMPIEGATI E PROFESSIONISTI DI COMMERCIO E SERVIZI. Considerando i macro-gruppi professionali una nettissima previsione di crescita riguarda ancora la categoria impiegati, professioni commerciali e nei servizi, con +200 unità corrispondenti ad un +38%. Si conferma in lieve aumento anche la domanda di lavoro anche per le professioni non qualificate (+20 unità pari al +10%). Si inverte la tendenza invece, tornando al segno positivo, per i dirigenti, i professionisti con elevata specializzazione e i tecnici (+60 unità pari al +18%) mentre si conferma, come nel mese precedente, la flessione per gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchinari (-30 ingressi pari ad un -4%).

AUMENTA DOMANDA DI PERSONALE DIPLOMATO. Rispetto sia al mese precedente che allo stesso mese del 2021, a dicembre 2022 si prevede un lieve aumento dell’incidenza del personale laureato che si attesta al 15% (era il 14% a novembre 2022 e il 13% a dicembre 2021). In aumento rispetto al mese precedente, ma in calo rispetto al dicembre 2021 l’incidenza di personale in possesso di qualifica o diploma professionale (il 17% a dicembre 2022 contro il 13% del novembre 2022 e il 21% a dicembre 2021). In aumento, invece, la quota di personale diplomato che dal 32% del 2021 passa al 34% del 2022. La sola scuola dell’obbligo, che con il 33% eguaglia il valore segnato a dicembre 2021 rimane, considerando i titoli di studio chiesti ai neo-assunti, la quota più consistente.

DIFFICOLTA' A INDIVIDUARE FIGURE PROFESSIONALI. Anche nel mese di dicembre 2022, come era lecito attendere, si rinnova anche se in lieve diminuzione rispetto al mese di novembre 2022 la difficoltà delle imprese nel trovare il personale adeguato. Si resta comunque oltre il punto per cui oltre la metà dei lavoratori ricercati dalle imprese sono difficili da reperire, una situazione che rappresenta una vera e propria emergenza nazionale. Valori sopra la media delle posizioni difficili da coprire (che si assesta a dicembre al 52%) si registrano per le professioni ad elevata specializzazione come i tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione (88% sono difficili da trovare), i tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione (su 40 assunzioni il 71% è difficile da reperire), i tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (53%) e gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche dove si arriva al 78% di posizioni difficili da coprire.

Resta difficoltoso poter assumere operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici: 180 i posti offerti, difficili da coprire nel 68% dei casi. Analoghe difficoltà per gli operai specializzati nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (120 ingressi dei quali il 53% difficili da trovare) e nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori (70 unità, introvabili nel 74% dei casi), per gli operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili, di abbigliamento e calzature (100 i posti offerti difficili da trovare nel 39% dei casi). Si conferma, inoltre, la difficoltà per le imprese nell’assunzione di conduttori di mezzi di trasporto (autisti): su 100 posizioni offerte nel mese ben il 69% non è agevole da trovare.

Tra le professioni dei servizi, spinge ancora molto la richiesta di cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (230 ingressi) per i quali si mitiga la difficoltà di reperimento che si ferma al’ 51% dei casi. Sopra la media, infine, il gap tra domanda e offerta di operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari con 90 posizioni offerte che non si trovano nel 60% dei casi.