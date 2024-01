Record di 'Sì' per San Giuliano Terme: nel 2023 sono stati 147

Si chiude un anno decisamente positivo per il Comune di San Giuliano Terme che ha visto la celebrazione di ben 144 matrimoni (di cui 21 religiosi) e di 3 unioni civili. "Un dato in controtendenza con l'andamento nazionale che nel 2023 vede una diminuzione delle celebrazioni - osserva il vice sindaco Lucia Scatena - sintomo che l'attenzione e l'impegno che questa amministrazione ha profuso sta dando i suoi frutti. Su tutti voglio richiamare la concorrenzialità delle nostre tariffe, che non sono state aumentate, è risultato decisivo".

Rispetto al 2022, un anno già decisamente positivo, sono state infatti ben 39 in più le celebrazioni tenutesi a San Giuliano; del totale 87 sono state celebrate nelle ville private. "Grazie al progetto 'Si in Villa' - continua Scatena - 14 bellissime ville e strutture poste nel nostro vasto territorio si sono convenzionate con il Comune potendo così validamente celebrare matrimoni. Questa iniziativa ha costituito un volano virtuoso per il tessuto economico che ha permesso gli ottimi risultati odierni, nel 2023 abbiamo raddoppiato il dato dell'anno precedente".

Una spinta decisiva è stata data anche dal nuovo Portale web dedicato presente nel sito ufficiale del Comune: "Nel 2021 abbiamo deciso di riorganizzare la sezione dedicata alle celebrazioni - precisa l'assessore Gabriele Meucci con delega all'informatizzazione - decidendo di ridisegnare totalmente le pagine web che ora contengono in maniera ordinata tutte le informazioni sulle strutture abilitate, permettendo così agli sposi di orientarsi al meglio".

Uno breve sguardo alle tariffe sangiulianesi: il matrimonio di domenica in villa costa 450 euro per i non residenti, 350 per i residenti (è sufficiente che lo sia solo uno dei due sposi). Per quanto riguarda la celebrazione in Comune presso la 'sala Niccolini' il costo è pari a 270 euro per la domenica (180 per i residenti). Il dettaglio si può trovare nel portale web comunale dedicato alle celebrazioni.

"Voglio ringraziare gli Uffici - conclude il sindaco Sergio Di Maio - per l'impegno profuso e che ha permesso di raggiungere gli ottimi risultati odierni che ci auguriamo di poter ulteriormente migliorare in futuro".