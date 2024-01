Cresce la popolazione di Pontedera: superati i 30mila abitanti

Nel 2024 Pontederà conta 30mila abitanti, soglia superata dopo un trend di aumento demografico costante, segnato dall'arrivo soprattutto di nuovi residenti da altri comuni. E' il sindaco Matteo Franconi a pubblicare i dati, celebrando il traguardo raggiunto dalla città della Vespa: "Non è una soglia simbolica né una medaglia, ma l'effetto di alcune caratteristiche oggettive che le sono proprie: questa città è viva e attrattiva, un luogo dove poter vivere in ragione dei servizi che mette a disposizione, delle opportunità che offre, delle occasioni che consente, dello spirito che la anima. Una città che sa crescere e dare fiducia a chi la abita e chi la sceglie è una comunità che sa investire sul proprio futuro".

Più nel dettaglio, si nota come l'aumento demografico sia stato lento e costante, considerando archi di tempo di 5 anni. Nel 2009 i residenti erano 28.030, nel 2014 erano 28.915, nel 2019 erano 29.223. Si arriva quindi al numero di fine 2023: 30.070. Di questi, 15.237 sono le femmine, 14.833 i maschi, per 13.048 famiglie. Nell'anno appena passato, l'incremento è stato sensibile: +1.756 persone, per un aumento al netto di coloro che hanno lasciato la città di 572 persone. Dei nuovi arrivati, 182 sono nascite, 316 provenienti dall'estero, 1.259 sono residenti trasferiti da altri comuni.