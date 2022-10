Criminalità, la classifica del Sole 24 Ore: Pisa al terzo posto in Italia per i furti in abitazione

Cresce l'impatto della criminalità sulle vite quotidiane dei cittadini pisani. Stando ai dati pubblicati dal Sole 24 Ore, relativi all'anno 2021, in tutto il territorio provinciale sono state raccolte 15.134 denunce, l'equivalente di una ogni 3.627 residenti, che collocano Pisa al 21° posto nella classifica stilata dal quotidiano. Nell'edizione passata della graduatoria, riferita al 2020, la città della Torre si era piazzata al 24° posto: il dato quindi segnala una lieve ma solida crescita.

Il quadro nazionale

Milano si conferma il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta; la città metropolitana è settima per denunce di violenze sessuali; seconda per rapine in pubblica via; terza per associazioni per delinquere. A influenzare il trend delle denunce rilevate dalle forze di Polizia nel corso del 2021 sono i flussi turistici anche nella seconda provincia classificata, Rimini, dove, anche qui, sono i furti la tipologia di reato più denunciata, come a Milano. Seguono per densità di crimini le altre grandi città: tra le prime dieci classificate si incontrano (oltre a Milano) anche Torino (3°), Bologna (4°), Roma (5°), Firenze (7°) e Napoli (10°).

I crimini più denunciati a Pisa

Dando uno sguardo alle diverse tipologie di reato denunciate si osserva come (secondo quanto elaborato dal quotidiano) a Pisa i crimini più segnalati nel 2021 sono stati inerenti i furti, che piazzano la provincia al decimo posto assoluto in Italia: ben 7.210 denunce. Scendendo nello specifico dei casi, il reato più marcato è quello dei furti in abitazione, dato per il quale la città della Torre si piazza al poco lusinghiero terzo posto nazionale: ben 1.605 denunce. L'altra tipologia di furti più spesso denunciata è quella negli esercizi commerciali: 582 denunce, che valgono al territorio pisano l'undicesima piazza nazionale.

Le rapine sono state poco più di 31, un dato in lieve crescita rispetto a quello registrato nel 2020 (30). Cresce anche l'incidenza, purtroppo, delle denunce per violenze sessuali: sono state 46, un dato che piazza Pisa alla 26° posizione nazionale con una media di 11 denunce ogni centomila abitanti (un anno fa ne venivano segnalate 8,8). Migliora invece il quadro delle segnalazioni in materia di stupefacenti: sono state 230 in totale, per una media di 55,1 ogni centomila abitanti che valgono il 36° posto in Italia (un anno fa Pisa era 26° con oltre 67 segnalazioni alle forze dell'ordine). Complessivamente Pisa rimane la quarta provincia toscana per incidenza della criminalità, dietro a Firenze (7°), Prato (8°) e Livorno (9°).

Denunce divise per crimini: ecco le prime 30 posizioni