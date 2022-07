Litorale, crisi Palp: garantita la copertura di tutti i servizi socio-sanitari

Prima di tutto garantire la continuità dei servizi finora assicurati dalla Palp perché non vengano meno proprio nel bel mezzo della stagione estiva, quella in cui la pressione e le richieste si moltiplicano dato il gran numero di turisti che frequenta al costa pisana. E’ stata questo la priorità all’ordine del giorno del gruppo di lavoro convocato questa mattina (venerdì 8 luglio) dal presidente della Società della Salute della Zona Pisana Sergio Di Maio e a cui hanno partecipato i rappresentanti di Pubblica Assistenza, Misericordia, Croce Rossa Italiana, Uildm e Pubblica Assistenza del Litorale, praticamente tutte le associazioni coinvolte nella gestione dei servizi socio-sanitari finanziati dalla SdS, e a cui è intervenuto anche il dottor Dario Bitonti, responsabile del servizio 118 dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest.

Poco meno di due ore di lavoro sufficienti per centrare quasi tutti gli obiettivi. I servizi di natura socio-sanitaria che interessano il litorale, infatti, continueranno ad essere finanziati dall’ente di via Saragat. Si tratta del trasporto sociale, del servizio di facilitazione e comunicazione per persone non autosufficienti e della guardia turistica estiva a Calambrone. Al fianco della Palp ad erogarli e assicurarli ai cittadini ci sarà anche il personale e i volontari delle altre associazioni. Stesso discorso anche per quanto riguarda i servizi che la Pubblica Assistenza del Litorale svolge all’interno dell’Ospedale: saranno realizzati con il sostegno delle altre realtà del volontariato.

Resta da sciogliere il nodo del 118 sul litorale pisano che è alle prese con gli stessi problemi con cui il servizio si dibatte a livello regionale: il mancato aggiornamento delle tariffe e la crisi del volontariato, con sempre meno volontari a disposizione delle associazioni che, quindi, devono necessariamente assumere personale per garantire il servizio. "Ma anche su questo la soluzione non è lontana - ha spiegato il presidente Di Maio - insieme all’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest, cui competono i servizi di natura sanitaria quale il 118, siamo al lavoro per valutare la realizzazione di un progetto di 118 sul litorale, eccezionale e temporaneo. Attendiamo nei prossimi giorni una relazione da parte delle associazioni che dia conto delle modalità di svolgimento del servizio e soprattutto dei costi e dei tempi. Appena la riceveremo, la condivideremo sicuramente con Ausl Toscana Nord Ovest e Regione Toscana". Un pensiero, ovviamente, è andato anche ai lavoratori della Palp: "Gli siamo vicini e siamo convinti che siano un patrimonio di competenze e capacità che non possa assolutamente andare disperso".