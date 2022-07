Crisi Palp, la Cgil preoccupata per i lavoratori: "Subito un percorso di salvaguardia"

"La gravissima situazione che ha travolto l'associazione è una ferita profonda sul territorio e un colpo durissimo all'occupazione, perché 18 lavoratori e lavoratrici sono un numero davvero esorbitante per un'associazione di volontariato". Sulla crisi della Pubblica Assistenza Litorale Pisano interviene Fp Cgil, con Sonia Antoni, mettendo il luce il problema della vita concreta di operatori e assistiti. La prospettiva preoccupa in particolare perché "abbiamo avuto informazione - scrive in una nota il sindacato - che recentemente il legale dell'associazione ha formalizzato una relazione al Tribunale, affinché venga presa in carico la grave situazione".

"Questo atto - spiega Fp Cgil Pisa - da subito pone i lavoratori e le lavoratrici in uno scenario di profonda incertezza, in quanto la situazione inedita che si sta configurando al momento impedisce di capire sotto ogni profilo quale prospettiva attende il personale e quale sia l'interlocutore per gli stessi lavoratori ed anche per il sindacato. Su questo aspetto, sollecitiamo l'associazione a fare urgentemente chiarezza, in quanto i lavoratori hanno il diritto di sapere se devono lavorare, come, per quanto, chi li retribuisce, oppure cos'altro. Auspichiamo che quanto di costruttivo e positivo possa essere messo in campo a favore dei lavoratori

avvenga in un contesto chiaro e nel quale tutti i lavoratori e lavoratrici possano ritrovare una prospettiva di stabilità lavorativa".

Il punto è quindi "mettere in sicurezza i servizi sul litorale pisano ed aprire subito una task force con le istituzioni e le associazioni di volontariato, per tracciare un percorso a salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici della Palp". Per questo servono "proposte praticabili e credibili nel più breve tempo possibile".