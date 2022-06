Pubblica Assistenza del Litorale Pisano in crisi: "Fare il possibile per evitare la chiusura"

La crisi della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano e l'impegno per mantenere un presidio sociale e sanitario fondamentale per il territorio. Il tema è sul tavolo delle istituzioni: ieri mattina, sabato 18 giugno, il presidente della Società della Salute della Zona Pisana Sergio Di Maio e il sindaco di Pisa Michele Conti hanno incontrato nuovamente i vertici dell'associazione, un momento di confronto che segue quello del 28 maggio scorso, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo e preventivo della Palp.

"Noi ci siamo e faremo il possibile per evitare la chiusura di un presidio sociale e sanitario fondamentale, non solo per il Litorale Pisano ma per tutto il territorio della Zona Pisana come dimostrano i servizi e i progetti che abbiamo gestito insieme in questi anni", ha detto il presidente Di Maio. "La situazione è complessa - ha rpsoeguito -ma come SdS Pisana faremo tutto quanto è nelle nostre disponibilità per evitare il peggio: lo abbiamo detto il 28 maggio scorso in occasione della presentazione del bilancio consuntivo e preventivo e lo abbiamo ribadito anche ieri quando, insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, abbiamo nuovamente incontrato i rappresentanti dell'associazione".

"Intervenendo, alcune settimane fa, all’assemblea dei soci della Pubblica Assistenza Litorale Pisano, ho ribadito l’importanza del loro lavoro sul Litorale - ha sottolineato il sindaco Conti - si tratta di un presidio sociale irrinunciabile e fondamentale per tutti: i tanti soci e i volontari che spendono tempo per la nostra comunità sono un bene prezioso ed è dovere delle istituzioni essere al loro fianco, soprattutto nei momenti di difficoltà. Per questo, insieme a Sergio Di Maio, presidente della Società della Salute della Zona Pisana, siamo tornati nella loro sede per sostenerli in un percorso di rilancio che auspico sotto il cappello delle Anpas regionali".