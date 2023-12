Cascina, criticità alla scuola 'Galilei': incontro tra sindaco e dirigenti dell'istituto

L’amministrazione comunale ha incontrato nella mattina di giovedì 28 dicembre la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 'Falcone', la dottoressa Maria Papa, accompagnata dal Rspp dell’istituto, dai preposti alla sicurezza dei plessi, dal Rls dell’istituto e dal presidente del consiglio di istituto.

L’argomento all’ordine del giorno era la situazione della scuola primaria 'Galilei' di Cascina, dove si era verificato un distacco di una sfoglia di vernice dalla parete di un’aula. Durante la riunione sono state affrontate le varie criticità presenti nell’istituto e nei rapporti tra scuola e amministrazione, definendo le modalità di intervento per migliorare le interazioni tra le due istituzioni.

E' stato quindi confermato il programma di verifiche già avviato dall’amministrazione comunale in intesa con l’istituto che consentirà di portare avanti il quadro degli interventi. "Verifiche che erano già iniziate, come noto - spiega l'amministrazione comunale - e che si concluderanno presumibilmente entro la fine di gennaio 2024. Un incontro proficuo e utile per migliorare ulteriormente le relazioni tra scuola e Comune".